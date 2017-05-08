Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

В эти дни во многих европейских странах, кого коснулись ужасы и боль Второй мировой войны, проходят различные памятные мероприятия - торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата...

Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day) отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 мая 1828 — 30 октября 1910), который родился в этот майский день.

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 году.

На 25-й международной конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК).

Задача МККК — оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных бедствий. Основные принципы деятельности движения — гуманность, беспристрастность, добровольность, единство, универсальность.

В настоящее время сотрудники и добровольцы Международного Красного Креста работают в 188 странах мира, а в честь сегодняшнего праздника национальные общества КК и КП по всему миру проводят 8 мая специальные кампании и мероприятия.

Международное Движение КК и КП использует возможность заявить в этот день о себе и призвать своих соотечественников к усилению гуманитарной деятельности в поддержку наиболее уязвимых слоев населения и жертв различных аварий, катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

В 2014 году отмечалось несколько юбилейных и памятных для международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца - это: 150-летие создания первой в истории Женевской конвенции (эту конвенцию 22 августа 1864 года приняли 12 государств); 100-летие с начала Первой Мировой войны (28 июля) и учреждения Международного агентства по делам военнопленных (октябрь 1914 года).

И каждый год праздничные мероприятия в рамках Всемирного Дня Красного Креста и Красного Полумесяца посвящаются одному из основных направлений деятельности движения.

Марк Ключник

В этот день отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. Для вызывания дождя существовали специальные заклинания. Например, такое: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».

По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями. Крестьяне выходили утром на конопляные поля и смотрели: если на них летят птахи — урожай этого растения будет хорошим. В таком случае они разбрасывали семена конопли по двору — для домашних и залетных птиц. Также в этот день отправлялись ловить чижей.

Этот день был связан с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого Марка сеется татарка» (татаркой называли гречиху).

Именины:

Василий, Марк, Сергей