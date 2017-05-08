СЦКК: в Троицком снаряд попал в здание школы, в Попасной в домах выбиты окна, перебиты линии электропередач

СЦКК в соцсетях сообщает об очередных нарушениях режима прекращения огня в воскресенье. Так, под обстрел попали жилые кварталы Троицкого и Попасной.

По Троицкому ударили из тяжелой артиллерии. Снаряды попали в школу по улице Цветкова, 1 и на садовый участок по улице Лермонтова, 29. Также повреждены линии электроснабжения к домам по улице Королева, 21 и 22.

А в Попасной применили минометы калибра 82 и 120 мм. В результате обстрела уничтожен автомобиль, перебита линия электропередач жилого дома по улице Первомайская, 144а, а в доме напротив выбиты окна. Также окна повреждены в доме по адресу Грушевского, 241.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.