Красная дорожка и шествие стран-участниц: в Киеве официально открыли «Евровидение»

Вчера, 7 мая, в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидения». Представители стран-участниц по рекордно длинной красной дорожке (265 метров) прошли к Мариинскому дворцу под музыку по мотивам национальных музыкальных произведений.

Возле здания Верховной Рады конкурсантов встречали национальный комментатор "Евровидения-2017", журналистка Татьяна Терехова и ведущий Слава Варда. Также на церемонии побывали ведущие конкурса Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко.

Также конкурсанты на красной дорожке общались с журналистами и фотографировались с международной фан-группой из 600 человек. Это гости из разных стран, которые путешествуют по миру за "Евровидением".

К слову, в этом году многие конкурсанты выбрали для красной дорожки весьма откровенные наряды.

После этого церемония продолжилась в Конгресно-выставочном центре (КВЦ) "Парковый", где в настоящее время разместилась одна из трех официальных локаций конкурса - Евроклуб. Здесь в небо выпустили воздушные шары, разрисованные бусинами по стилю официального логотипа конкурса.

Далее в Евроклубе началась неофициальная церемония, которую посетили супруга президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, исполнительный директор песенного конкурса "Евровидение" Ион Ола Санд, певец Олег Скрипка, группа "Друга ріка" и победительница Евровидения-2004 певица Руслана.