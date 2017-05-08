В зоне АТО ситуация остается напряженной: били из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и БМП

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня.
Украинские позиции обстреливали из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, БМП, минометов, гранатометов, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевка, Каменка, Пески, Зайцево, Невельское и Майорск, на Приморском – Водяное, Красногоровка, Широкино, Павлополь, Лебединское, Марьинка, Новоселовка Вторая, Гнутово, на Луганщине – Крымское, Троицкое, Новозвановка, Попасная, Катериновка и Новоалександровка.