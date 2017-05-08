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Рубрика: Новости Донбасса
08-05-2017, 10:36
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В зоне АТО ситуация остается напряженной: били из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и БМП

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, БМП, минометов, гранатометов, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Верхнеторецкое, Луганское, Опытное, Авдеевка, Каменка, Пески, Зайцево, Невельское и Майорск, на Приморском – Водяное, Красногоровка, Широкино, Павлополь, Лебединское, Марьинка, Новоселовка Вторая, Гнутово, на Луганщине – Крымское, Троицкое, Новозвановка, Попасная, Катериновка и Новоалександровка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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