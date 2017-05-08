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Рубрика: Новости Мариуполя
08-05-2017, 11:15
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В Мариуполе состоялся митинг-реквием в честь погибших правоохранителей

В честь милиционеров, которые отдали жизнь при обороне горуправления милиции во время трагических событий в Мариуполе 9 мая 2014 года, прозвучали залпы салюта.

Сегодня у сгоревшего здания горуправления мариупольской милиции собрались жители города, школьники, родные погибших, их коллеги. Перед собравшимися выступили представители руководства областной, мариупольской полиции и городской голова Вадим Бойченко. Они выразили благодарность и глубокое уважение павшим и сочувствие их семьям.

Собравшиеся минутой молчания почтили память правоохранителей, отдавших жизнь за Украину. В их честь прозвучал салют. У мемориальной доски с именами 6 погибших милиционеров мариупольцы возложили цветы.

Дети из «Лиги будущих полицейских» показали присутствующим музыкально-поэтическую композицию, посвящённую защитникам Мариуполя, и выпустили в небо воздушные шары цветов государственного флага Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»