В Мариуполе состоялся митинг-реквием в честь погибших правоохранителей

В честь милиционеров, которые отдали жизнь при обороне горуправления милиции во время трагических событий в Мариуполе 9 мая 2014 года, прозвучали залпы салюта.

Сегодня у сгоревшего здания горуправления мариупольской милиции собрались жители города, школьники, родные погибших, их коллеги. Перед собравшимися выступили представители руководства областной, мариупольской полиции и городской голова Вадим Бойченко. Они выразили благодарность и глубокое уважение павшим и сочувствие их семьям.

Собравшиеся минутой молчания почтили память правоохранителей, отдавших жизнь за Украину. В их честь прозвучал салют. У мемориальной доски с именами 6 погибших милиционеров мариупольцы возложили цветы.

Дети из «Лиги будущих полицейских» показали присутствующим музыкально-поэтическую композицию, посвящённую защитникам Мариуполя, и выпустили в небо воздушные шары цветов государственного флага Украины.