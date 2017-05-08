Сегодня украинцы отмечают День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, в Украине, как и в большинстве европейских стран, отмечают День памяти и примирения. Именно 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.

Украина впервые отметила этот праздник в 2015 году. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.

Символом Дня памяти и примирения является красный мак - международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.