После стремительного роста цены на автомобильное топливо пойдут на снижение

Многие эксперты с уверенностью утверждают, что в мае в Украине должны стабилизироваться цены на топливо, вопреки тенденции к подорожанию в последние месяцы.

Так, в апреле вследствие роста цен на нефть цены на бензин в стране увеличились в среднем на 48-62 копейки, а на дизельное топливо – в среднем на 70 копеек. Ещё в марте заправка полного бака автомобиля объёмом на 48 литров бензином марки А-95 обходилась его хозяину в среднем дешевле на 50 гривен.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, цены на светлые нефтепродукты уже в мае могут снизиться, но незначительно. Но кроме позитивных факторов для снижения стоимости автотоплива (падения цен на нефть), никто не отменял и негативные факторы, стимулирующие рост цен. Ведь на цену нефтепродуктов на украинских АЗС оказывают влияние как цены на европейских рынках, так и колебания курса доллара. Уплата налогов и собственно оплата импортных нефтепродуктов происходит в валюте, поэтому ценники на украинских заправках напрямую связаны с изменениями курса национальной валюты.

По словам эксперта нефтерынка Леонида Косьянчука, апрельское подорожание автомобильного топлива связано с ростом европейских цен, тогда как гривна была более-менее стабильна. И только с начала мая в Европе цены нефтепродуктов начали снижаться.

Вот что по этому поводу говорит замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев: «В апреле цены на бензин и дизтопливо поднялись в среднем на 2-3%. На сжиженный нефтяной газ – на 6-7%. Это произошло из-за подорожания нефтепродуктов на границе Украины. В свою очередь, подорожание связано со спекулятивным ростом нефтяных котировок до 55 долларов за баррель. Не все сети подняли цены обоснованно. Отечественные производители не зависят от мировых цен. Но они первые подняли стоимость топлива – имеется в виду группа «Приват».

По словам Леонида Косьянчука, украинские операторы нефтерынка не заинтересованы повышать цены на топливо: «АЗС в последнюю очередь хотят повышать цены, поскольку резко упадут объёмы потребления. И наоборот: если цена снижается, потребление не увеличивается. Поэтому им важно сохранить клиента».

А вот по сжиженному газу обстановка совсем другая, как поясняет Геннадий Рябцев: «Ситуация со сжиженным нефтяным газом достаточно тревожная. Ожидается сокращение объёмов его поставки из России. Это приведёт к нехватке дешёвого российского автогаза, который компенсируют поставками более дорогого европейского. Из-за этого был больший рост стоимости на розничном рынке в апреле. Скорее всего, подорожание продолжится в мае. К тому же на газ растёт спрос, поскольку это сезонный ресурс и летом его потребление существенно растёт. Ещё один субъективный фактор подорожания – у нас закрыли много нелегальных газовых заправок, которые предлагали газ нижнего ценового диапазона».

Оправдаются ли ожидания экспертов, автолюбители узнают в ближайшее время.