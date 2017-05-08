vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1680 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
08-05-2017, 15:55
Просмотров: 317
Комментариев: 0
[Фото]

В центре Мариуполя в Кальчике детей поджидает смертельная опасность

В парке Гурова на берегу реки Кальчик расположен плавучий причал для лодок, который дети используют в качестве приспособления для прыжков в воду. Причал официально закрыт для посещения. Вход на него перегорожен цепью. Перед входом размещена предупреждающая надпись о том, что это опасное место.

Но надпись и цепь не останавливает детвору. Помимо того, что проржавевший настил причала представляет собой травмоопасное место, рядом с ним под водой находятся два крупных камня, о которые дети могут разбиться.

По информации местных ныряльщиков, один из них находится с правой стороны зоны входа на причал, а второй неподалёку от правого угла торца причальной площадки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе на рынке произошел пожар

Горели торговые контейнеры


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»