В Евросоюзе завтра начнут снимать документальный фильм о мариупольцах

Представитель литовско-украинского общества сотрудничества "Путь к мечте" Инна Швеньдих сообщила корреспонденту "Мариупольских новостей, что с 9 по 25 мая в Литве будут снимать документальный фильм о мариупольцах, которые привезли в республику проект «Украина современная и традиционная». В культурной программе проекта примут участие мариупольские художники, фотографы, литераторы.

Так, 9 мая в городе Йонишкис в здании «Красной» синагоги пройдёт открытие выставки живописи и графики «Це моя країна», на которой будут представлены работы Анны Торкаенко, Елены Украинцевой, Петра Грицюка. 23 мая выставка переедет в город Акмяне.

Там же будет представлена выставка украинских национальных костюмов, рушников, головных уборов, украшений, писанок, кукол-мотанок, созданных Ольгой Фесенко, Натальей Волковой, Оксаной Савченко, Яной Шинкаренко. Также литовские зрители увидят творческие работы учеников Мангушской школы искусств.

Помимо выставок, художники проведут мастер-классы для гостей мероприятий.

15 мая в Йонишкисе впервые в Литовской республике пройдёт презентация мариупольского сборника «По живому», созданного по инициативе известного поэта Оксаны Стоминой. Напомним, что сборник в апреле этого года был переведен на литовский язык. 24 мая презентация сборника пройдёт в городе Акмяне.

22 мая в Науйойи Акмяне пройдёт открытие фотовыставки «Мариуполь туристический», которая подготовлена профессиональными фотографами нашего города. 25 мая в Науйойи Акмяне откроется фотовыставка "Концептуальный натюрморт" фотографа Алины Пономаревой.