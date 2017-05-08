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Рубрика: Новости Мариуполя
08-05-2017, 18:19
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В Мариуполе провели митинг и создали мемориальную инсталляцию

Сегодня, 8 мая, на Театральной площади в Мариуполе прошел митинг ко Дню памяти и примирения. Память погибших во время Второй мировой войны пришли почтить городской голова Вадим Бойченко, его заместители, военнослужащие, правоохранители и мирные жители, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня мы вспоминаем самую кровопролитную и жестокую войну в истории человечества, которая унесла миллионы жизней. Эта страшная чума под названием «фашизм» сметала все на своем пути, разрушая города, не жалея ни стариков, ни детей. Мы помним эти трагические события. И мы не забудем героев, которые делали все, чтобы наступила весна 1945 года. Ценой своей жизни и героического подвига они приближали долгожданную победу. Их память навсегда останется с нами», - подчеркнул Вадим Бойченко.

После этого, несмотря на дождь, присутствующие выложили из лампадок мемориальную инсталляцию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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