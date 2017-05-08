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Рубрика: Новости Донбасса
08-05-2017, 19:41
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В зоне АТО военный подорвался на растяжке

На востоке Украины военнослужащий подорвался на растяжке и скончался от полученных травм.

У бойца диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы.

В пресс-центре штаба АТО сообщают: «Для оказания медицинской помощи военнослужащий срочно был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжелораненого боролись военные врачи. Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось».

Где именно это произошло - в ведомстве не уточняют.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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