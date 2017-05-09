Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.

В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.

В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о Великой победе.

Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений и многое другое.

Глафира Горошница

Сегодня отмечается день Глафиры Амасийской. Эта дева известна как мученица: в 322 году ее обезглавили за то, что она не пожелала отречься от христианства.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым. Чтобы защитить горох от утренних заморозков, грядки покрывали изрубленным торфом. Горох развивался прямо под торфяной настилкой до тех пор, пока не окрепнет настолько, что никакие утренники ему будут не страшны.

На обед готовили блюда из гороха. Наибольшей популярностью пользовался гороховый суп с мясом и гороховая каша.

Именины:

Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан