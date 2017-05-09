Вячеслав Аброськин под стенами сгоревшего здания милиции заявил, что полиция не допустит провокаций 9 мая в Мариуполе

Во время празднования Дня Победы правопорядок и спокойствие людей будут охранять 550 нарядов полиции. Накануне под стенами сгоревшего здания горуправления милиции в Мариуполе начальник областного главка Вячеслав Аброськин заявил, что силовики не допустят повторения трагических событий 2014 года.

Генерал подчеркнул, что тогда ни правоохранители, ни местная власть не были готовы к такому, однако сейчас все изменилось.

«В настоящее время готова полиция, готова местная власть, готовы люди ... Наша задача - обеспечение общественной безопасности, чтобы не обижали и не унижали пожилых людей, которые выйдут в этот день. Кто выйдет с какой-то лентой, кто без нее. В эти дни самое важное - вспомнить погибших, а не пиариться на этих лентах или еще чем-то», - отметил Вячеслав Аброськин.

Главный правоохранитель региона призвал не устраивать провокаций в этот день и не оскорблять ветеранов.