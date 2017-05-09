В полиции рассказали подробности вечернего пожара в Мариуполе: жильцов высотки пришлось эвакуировать

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера вечером в многоэтажке по проспекту Металлургов горела квартира.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе областного главка полиции. Так, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дверь квартиры, где и «гулял» огонь, заперта изнутри. Чтобы больше никто не пострадал, жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать.

В результате пожара погибла 64-летняя женщина, ее мужа доставили в больницу с отравлением угарным газом. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.