Немирный праздник в Мариуполе: 9 мая не обходится без провокаций и скандалов

Сегодняшний день в Мариуполе не обошелся без скандалов. Во время возложения цветов к памятнику «Жертвам фашизма» волонтер Галина Однорог сожгла в вечном огне георгиевскую ленту. Такие действия вызвали возмущение среди собравшихся у памятника пенсионеров.

К слову, ранее в социальных сетях волонтер призывала мариупольцев сообщать о людях с георгиевскими лентами и срывать их с одежды. «9 мая прошу всех патриотов и просто неравнодушных людей нашего города, как где будете видеть любое скопление "бабушек с георгиевскими ленточками", сразу звонить или писать на фб. Не дадим снова зазывать к нам "русскую весну". Не дадим создавать картинки для рашщистских СМИ», - написала она.

Но люди с георгиевскими лентами на празднике все-таки были. На митинг на площади Воинов-Освободителей пришла группа людей с портретами и цветами, которые поддержали акцию «Бессмертный полк». Они рассказали, что активисты возле Драмтеатра сорвали их георгиевские ленты.

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