В Мариуполе прошел митинг ко Дню Победы

Сегодня на площади Воинов-Освободителей в Приморском районе Мариуполя прошел торжественный митинг ко дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В нем приняли участие представители власти, ветераны, правоохранители, военные и мирные жители, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

«Мы помним, какой ценой досталась эта победа 1945 года. Это была самая кровопролитная война в истории человечества. Тысячи наших мариупольцев не вернулись в свои семьи. Каждую семью коснулась боль утраты. Мы это помним, потому что была уплачена слишком высокая цена за эту победу», - отметил мэр.

Память погибших почтили минутой молчания, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику.