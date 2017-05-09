Из-за военной формы времен ВОВ в Мариуполе чуть не поплатилась семья, принявшая участие в митинге

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратилась местная жительница, которая сегодня чудом не пострадала после митинга на площади Воинов-Освободителей. Женщина рассказала, что решила поехать на митинг вместе со своим 8-летним сыном. Чтобы почтить память родственников, воевавших во время Второй мировой войны, мать одела ребенка в защитную форму военных времен и пилотку с красной звездой.

Уже после митинга, направляясь через дворы на остановку общественного транспорта, женщина заметили группу молодчиков (около 15 человек) с черно-красными флагами, которые обратили внимание на наряд мальчика. Семья ускорила шаг, а после того, как молодые люди двинулись в их сторону, пустилась бежать. Те последовали за ними. Поняв, что их жизни в опасности, мать сняла с сына пилотку.

К счастью, женщине с ребенком удалось добежать до остановки. Водитель маршрутки, увидев погоню из окна, подождал, пока семья забежит в салон автобуса, закрыл двери и нажал на педаль газа. Таким образом, мариупольчанке удалось спастись и благополучно доехать до дома.

При этом пассажиры маршрутки поддержали женщину.