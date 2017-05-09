Отныне при продаже электроники и бытовой техники необходим чек кассового аппарата

Со вчерашнего дня, 8 мая, вступило в законную силу постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2017 г. №231 об обязанности предпринимателей, в том числе и плательщиков единого налога, при реализации сложной бытовой техники и электроники использовать кассовые аппараты.

Данный документ содержит конкретный перечень групп бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту, и со вчерашнего дня должны реализовываться исключительно с применением регистратора расчётных операций (РРО).

Верховной Радой Украины 20 декабря 2016 года был принят закон №1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (которым прописано обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году), вступивший в законную силу одновременно с государственным бюджетом страны.

И одним из нововведений данного документа стало вменение в обязанность реализаторов выдачи фискального чека на сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному обслуживанию либо замене, при его продаже.

Предприниматели, торгующие техникой в мелких магазинах, на рынках и в интернет-магазинах, довольно негативно восприняли принятый Закон. Объясняется недовольство сложностями в администрировании и высокой стоимости кассовой техники.

Изменения в Закон №231 означают обязанность продавцов электроники и сложной бытовой техники, включая физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают на едином налоге, использовать при продаже своего товара кассовые аппараты или фискальные регистраторы вне зависимости от оборота бизнеса.

Обновлённый список товаров, для реализации которых необходимо использовать регистраторы расчётных операций, включает в себя 300 товаров.

В данном списке присутствуют плиты, холодильники, стиральные машины, насосы, котлы отопления, кондиционеры, бойлеры, пылесосы, сканеры, принтеры, телефоны, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, электронные книги с внешними жёсткими дисками и многое другое.

Отныне даже частные предприниматели, занимающиеся продажей этих категорий товаров в ограниченном количестве, будут обязаны приобрести кассовые аппараты.

При несоблюдении вышеозначенных требований, в законодательстве предусмотрены жёсткие санкции.

Естественно, это решение неизбежно приведёт к увеличению затрат, которые предприниматели обязательно включать в цену реализации своей продукции.

Следовательно, в скором времени стоит ожидать скачка цен…