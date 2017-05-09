Первая кровь в День Победы: в украинских городах происходят беспорядки во время празднования

Сегодняшний праздник в городах Украины проходит неспокойно, зафиксированы столкновения и первые пострадавшие. Наиболее напряженная обстановка Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове.

Так, в столице во время шествия из офиса ОУН в Киеве в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов полетели яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки. В результате задержаны 24 человека. Кроме того, двое задержанных пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами.

В Днепре также пролилась первая кровь. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования флагов одной из партий.

В результате пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских. В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре.

Кроме того, изъяли 4 пистолета (3 травматических и 1 газовый), 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы.

Всего, по данным полиции, в результате столкновений в Украине пострадали 8 стражей порядка. «По оперативной информации, во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции: по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро – в Днепре», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержаны около 50 человек, в основном – за использование запрещенной символики. Уже открыто два уголовных производства: по статьям 296 (Хулиганство) и 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.