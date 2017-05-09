Do you speak..?

Сложные и благозвучные, распространенные и редкие – языки всего мира – владеть ими в совершенстве способны филологи, полиглоты и просто те, кто неравнодушен к изучению культур различных стран мира.

Раньше такое пристрастие к европейским языкам объяснялось просто – такова была отличительная черта аристократов и интеллигенции. Сегодня расширить свои языковые возможности способен каждый, кто пожелает, кто имеет способности к изучению языков.

Упор на иностранные языки сегодня делают уже в начальной школе, где малыши осваивают азбуку заморских стран наравне с родным языком.Самый распространенный – английский язык. Считается, что он не самый сложный в изучении и с успехом постигается даже детьми.

К слову, без знания языков не обойтись и специалистам ряда профессий. Летчики и стюардессы, моряки, экскурсоводы, работники гостиничного бизнеса – работа, которая подразумевает общение с иностранцами и пересечение границ государств, не представляется без дополнительных языковых навыков.

Впрочем, изучить язык – это только первая ступень, ведь для успешного его применения еще необходима регулярная практика и общение с носителями языка.

Так стоит ли преодолевать языковые барьеры, расширять свои языковые горизонты и утруждать себя изучением дополнительных языков?