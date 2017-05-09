Полиция: День Победы в Донецкой области прошел без провокаций

Сегодня, в день празднования победы во Второй мировой войне, провокаций в Донецкой области не допущено. Сегодня состоялось 60 массовых мероприятий в 34 населенных пунктах, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Всего в колл-центр полиции поступило 150 сообщений, большинство из них - это мелкие преступления, админнарушения и обращения информационного характера. Зарегистрировано 9 сообщений, связанных с празднованием Дня победы над нацизмом. Все они касались мелких нарушений, есть единичные факты выявления «георгиевских ленточек», однако никаких провокаций на этой почве не возникало.

Так, в Мариуполе возле ? ?Драмтеатра в ходе общения с патриотически настроенными активистами участники мероприятия добровольно отказались от использования запрещенной символики. Благодаря присутствию полицейских конфликт улажен на месте.

Спокойно прошли мероприятия и в Краматорске, Бахмуте, Славянске, Покровске и других городах, где приветствовали боевых офицеров, которые прошли Вторую мировую и восстанавливали мир.

Усиленные меры безопасности продолжаются.