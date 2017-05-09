Наши читатели присылают поздравления с праздником, вот одно из них...

9 мая….день Победы над фашизмом…день освобождения миллионов людей от нависшей тьмы….день победы добра над злом. Ценой миллионов жизней наши деды и прадеды километр за километром, шаг за шагом выгрызали для нас свободу. Чтобы каждый мог жить в мире… просто, чтобы каждый мог жить.
Никогда не думал, что для меня 9 мая будет ассоциироваться не только с Великой Отечественной войной… но ещё и с боевыми действиями в родном городе. Народ вышел на парад, чтобы в очередной раз вспомнить тех, кого уже нет рядом, чтобы почтить минутой молчания всех тех, благодаря кому они живы. Видимо, не все были согласны с этим.
Десяток БМП, центр города в дыму и РОВД милиции, сгоревшее до основания. В тот день у Мариуполя появилась своя «небесная сотня».
Спустя три года, сегодня впервые в родном Мариуполе прошло шествие «бессмертного полка». Люди вышли и напомнили всем, благодаря кому мы видим синее небо над головой. Жаль, малолетние уникумы, возомнившие себя верховной властью даже не способны понять, в каком аду проходили бои за Приазовье и чем обернулся август-сентябрь 1943 для войск, освобождавших Мариуполь….
Временам, когда георгиевская ленточка ещё была символом Победы, а не терроризма посвящается….
Раздалась по городам тревога,
Летнее утро, Солнце, тишина.
«Не уходи, побудь со мной ещё немного»,
«Я не могу, мне на войну идти пора».
И он пошёл, как миллионы его братьев,
Не по семье, а по оружию родня.
А дома ждали их назад столько же «платьев»:
Жёны и мамы, сёстры, дочеря…
Рассыпались бойцы по разным направленьям,
Пехота, авиация, морфлот
Свобода была целью и стремленьем,
Война всё набирала оборот.
Москва, Прибалтика, Смоленское сраженье,
Что унесли навеки офицеров и солдат.
Стали для всех началом наступления,
Ведь впереди всех ждали Курск и Сталинград…
Они стояли не за жизнь, скорей, а насмерть
И за родную землю проливали кровь
Забыв про страх, они толпою шли в атаку,
И побеждали немцев вновь и вновь.
И водрузили знамя над Рейхстагом,
И знал весь мир бойцов этих в лицо.
Солдаты, под советским красным флагом,
Сумевшие порвать войны кольцо.
Летели годы, мирное шло время,
И вспоминали все героев той войны.
Героев, что спасли нашу планету,
Что Родине своей были верны.