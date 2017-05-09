Наши читатели присылают поздравления с праздником, вот одно из них...

9 мая….день Победы над фашизмом…день освобождения миллионов людей от нависшей тьмы….день победы добра над злом. Ценой миллионов жизней наши деды и прадеды километр за километром, шаг за шагом выгрызали для нас свободу. Чтобы каждый мог жить в мире… просто, чтобы каждый мог жить.

Никогда не думал, что для меня 9 мая будет ассоциироваться не только с Великой Отечественной войной… но ещё и с боевыми действиями в родном городе. Народ вышел на парад, чтобы в очередной раз вспомнить тех, кого уже нет рядом, чтобы почтить минутой молчания всех тех, благодаря кому они живы. Видимо, не все были согласны с этим.

Десяток БМП, центр города в дыму и РОВД милиции, сгоревшее до основания. В тот день у Мариуполя появилась своя «небесная сотня».

Спустя три года, сегодня впервые в родном Мариуполе прошло шествие «бессмертного полка». Люди вышли и напомнили всем, благодаря кому мы видим синее небо над головой. Жаль, малолетние уникумы, возомнившие себя верховной властью даже не способны понять, в каком аду проходили бои за Приазовье и чем обернулся август-сентябрь 1943 для войск, освобождавших Мариуполь….

Временам, когда георгиевская ленточка ещё была символом Победы, а не терроризма посвящается….

Раздалась по городам тревога,

Летнее утро, Солнце, тишина.

«Не уходи, побудь со мной ещё немного»,

«Я не могу, мне на войну идти пора».

И он пошёл, как миллионы его братьев,

Не по семье, а по оружию родня.

А дома ждали их назад столько же «платьев»:

Жёны и мамы, сёстры, дочеря…

Рассыпались бойцы по разным направленьям,

Пехота, авиация, морфлот

Свобода была целью и стремленьем,

Война всё набирала оборот.

Москва, Прибалтика, Смоленское сраженье,

Что унесли навеки офицеров и солдат.

Стали для всех началом наступления,

Ведь впереди всех ждали Курск и Сталинград…

Они стояли не за жизнь, скорей, а насмерть

И за родную землю проливали кровь

Забыв про страх, они толпою шли в атаку,

И побеждали немцев вновь и вновь.

И водрузили знамя над Рейхстагом,

И знал весь мир бойцов этих в лицо.

Солдаты, под советским красным флагом,

Сумевшие порвать войны кольцо.

Летели годы, мирное шло время,

И вспоминали все героев той войны.

Героев, что спасли нашу планету,

Что Родине своей были верны.