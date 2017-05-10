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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 08:14
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[Видео]

9 мая на линии фронта было «горячо»: били из зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов и бронетехники

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 70 нарушений режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, БМП, минометов, гранатометов, пулеметов различных калибров и систем, зенитных установок и стрелкового оружия. Действовали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Луганское, Авдеевка, Каменка, Зайцево, Мироновское, на Приморском – Водяное, Широкино, Павлополь, Лебединское, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Гнутово, Старогнатовка, Богдановка, на Луганщине – Крымское, Новозвановка, Новоалександровка, Валуйское и Станица Луганская.

В отдельных случаях силы АТО открывали ответный огонь. В результате боевых действий один военнослужащийпогиб, еще двое бойцов получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»