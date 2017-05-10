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  • Прошел первый полуфинал Евровидения-2017: яркие выступления и первые лидеры

Рубрика: Шоубиз
10-05-2017, 08:42
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Прошел первый полуфинал Евровидения-2017: яркие выступления и первые лидеры

9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. По традиции конкурс открывает песня прошлогоднего победителя, но в этом году организаторы изменили правила. Открыл полуфинал украинский певец MONATIK с английской версией трека "Кружит".

Далее на сцену выходили конкурсанты. За место в финале боролись восемнадцать участников первого этапа проекта. Лишь 10 из них прошли дальше: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Все они получили наибольшее количество голосов от жюри и зрителей.

Победительница прошлогоднего конкурса Джамала выступила после всех номеров конкурсантов первого полуфинала. Она исполнила песню "Заманили", а также представила симфоническую версию композиции "1944".

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет 11 мая, а Гранд-финал состоится 13 мая, где уже и выступит представитель Украины - группа O.Torvald.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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