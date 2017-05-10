На блокпосту у жителя Мариуполя нашли более 100 пакетиков с «белым порошком»

На краматорском блокпосту во время проверки рейсового автобуса «Мариуполь-Харьков» у 35-летнего жителя Мариуполя, работающего в ритуальной службе, был найден пакет с неизвестным веществом. В пакете находилось 100 маленьких свертков, 2 полиэтиленовых пакета с порошком белого цвета и 4 свертка, обмотанные изолентой.

Как пояснил мужчина, он занимается силовыми видами спорта и заказал в интернете специальные добавки. Названия большинства из них он даже не знал. Этот «груз» мариуполец вез по заказу друга в Харьков.

Все вещества были изъяты и направлены на экспертизу, которая установит, являются ли они наркотическими. Событие внесено в ЕРДР по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.