С сегодняшнего дня в Мариуполе возобновлена работа трамвайных маршрутов №5, №9 и №15 по своим направлениям, сообщает пресс-служба горсовета.
Расписание движения будет размещено дополнительно по ссылке.
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Рубрика: Новости Мариуполя
10-05-2017, 09:41
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Сегодня в Мариуполе возобновили работу трамвайные маршруты № 5, 9 и 15
С сегодняшнего дня в Мариуполе возобновлена работа трамвайных маршрутов №5, №9 и №15 по своим направлениям, сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»