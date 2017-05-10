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Рубрика: Новости Мариуполя
10-05-2017, 09:41
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Сегодня в Мариуполе возобновили работу трамвайные маршруты № 5, 9 и 15

С сегодняшнего дня в Мариуполе возобновлена работа трамвайных маршрутов №5, №9 и №15 по своим направлениям, сообщает пресс-служба горсовета.

Расписание движения будет размещено дополнительно по ссылке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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