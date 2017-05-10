На Донетчине состоялся чемпионат по мотокроссу, посвященный 85-летию Донецкой области

9 мая в Мирнограде состоялось торжественное открытие соревнований по мотокроссу под патронатом председателя облгосадминистрации Павла Жебривского. На соревнования приехали спортсмены разных возрастных категорий со всех уголков Украины, сообщили в пресс-службе ДонОВГА.

«Сегодняшний праздник - это память о тех, кто не вернулся с фронтов, это память о 85-летии Донецкой области. Мотокросс - это второе дыхание, взгляд в перспективу. Сегодня на территории Донецкой области идет война, поэтому очень важно, чтобы в сердце каждого жителя Донетчины была радость, а у спортсменов - драйв », - отметил Павел Жебривский.

Глава области пожелал мотокроссерам подтвердить свой профессиональный уровень и достичь новых результатов в любимом деле. В этом году гонки прошли в классах: 50 см.куб, 65 см.куб, 85 см.куб, мотоциклы с коляской и открытый класс «Open».