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Рубрика: Новости Мариуполя
10-05-2017, 10:15
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Дети войны просят власти Мариуполя позаботиться об их аллее

Аллея детей войны в Приморском парке должна быть передана на баланс «Зеленстроя». С таким заявлением на имя мэра Мариуполя обратились представители общественной организации «Защита детей войны».

В настоящее время именно пенсионеры этой организации пытаются поддерживать аллею в надлежащем виде, так как были инициаторами её создания.

Председатель ОО «Защита детей войны» Светлана Горяева отметила, что самостоятельно, как прежде, пожилые люди уже не в состоянии обеспечивать восстановление и ремонт сломанных вандалами лавочек, повреждённой арки, расположенных на аллее. Она сообщила, что по телефону представители департамента городского имущества пообещали, что вопрос о передаче Аллеи детей войны на баланс города будет рассмотрен на одной из сессий горсовета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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