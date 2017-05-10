Не хотите лечить геморрой? Позаботьтесь о профилактике!

Геморрой относится к категории тех заболеваний, для лечения которых требуется не только проходить регулярный осмотр у врача и выполнять все его предписания, но и придерживаться определенных правил профилактики.

«Первым, о чем нужно задуматься, является режим и качество питания. Геморрой в преимущественном большинстве случаев проявляется в результате нарушения работы желудочно-кишечного тракта и возникновения частых запоров. Именно поэтому важно пересмотреть свой рацион и употреблять в пищу только те продукты, которые стабилизируют работу кишечника, восстанавливают его микрофлору и нормализуют стул. К ним относятся: овощи, фрукты, йогурты, крупы, отруби, растительное масло и пр. Также важно выпивать не менее 1,5 – 2 литров воды в сутки. Именно этот объем жидкости необходим для того, чтобы нормализовать метаболические процессы в организме и вывести из него шлаки и токсины.

Также очень важно уделять достаточное количество внимания своей двигательной активности. Малоподвижный образ жизни – это еще одна причина возникновения геморроя, поэтому чаще гуляйте, занимайтесь спортом и туризмом. Ну а если ваша трудовая деятельность предполагает только сидячую работу, то чаще вставайте, делайте небольшие перерывы в работе, чтобы лишний раз пройтись по коридору, тренируйте мышцы пресса и промежности, ведь делать это можно даже сидя на рабочем месте.

Не забывайте о правильной дефекации! Не следует долго сидеть на стульчаке унитаза и чрезмерно напрягаться во время отхождения каловых масс. Чтобы сократить время пребывания в туалете, следует всего лишь избавиться от привычки читать в этом месте. Помните, что туалет не предназначен для подобных занятий. Читать лучше сидя на диване. Ну а чрезмерного натуживания можно избежать, пересмотрев свой дневной рацион, о чем мы писали выше», - рассказывает ведущий проктолог «ОН Клиник Мариуполь».

Конечно, одних методов и способов профилактики геморроя мало для того, чтобы избавиться от болезни и навсегда забыть о боли и дискомфорте. При первых проявлениях данного заболевания важно как можно быстрее обратиться к врачу. Все дело в том, что геморрой имеет особенность переходить в хроническую форму, так сказать, «без объявления войны». В медицинском центре «ОН Клиник Мариуполь» Вас готовы принять врачи-проктологи, которые имеют большой опыт работы и уже помогли тысячам пациентов справиться с этим недугом. Проктологические заболевания здесь лечат при помощи латексного лигирования, что является не только безболезненным и безопасным, но и очень эффективным методом терапии.

Не пренебрегайте своим здоровьем и своевременно обращайтесь за медицинской помощью! Это убережет Вас от хирургического вмешательства и крайне нежелательных последствий!



