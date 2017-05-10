В соцсетях снова появляются фейковые страницы мэра Мариуполя

В пресс-службе горсовета сообщили о том, что снова появляются клоны «страниц городского головы» в социальных сетях. Одна из таких якобы страниц мэра Мариуполя Вадима Бойченко появилась накануне 9 мая в социальной сети «Одноклассники». При этом оформлена она в провокационном стиле с применением запрещенных символов.

"Официально сообщаем, что создание этой страницы - открытая провокация. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вообще не имеет страницы в данной социальной сети", - отметили в мэрии.



Кроме того сообщается, что сейчас Вадим Бойченко не ведет никаких записей на своей настоящей странице в сети «Фейсбук», в связи со значительной загрузкой рабочего графика.