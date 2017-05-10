Ночью под обстрелом оказался Куйбышевский район Донецка. Есть пострадавшие среди местного населения.
«По улице Спартака, 79 ранения получили два человека – женщина 1990 года рождения и девочка 2009 года рождения», - пишет издание ДНР ДАН.
Сообщается, что женщина от госпитализации отказалась, 8-летний ребенок доставлен в детскую областную больницу. Кроме того, обстрелом в Донецке повреждены два дома.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В Донецке во время обстрела ранены женщина и ребенок
Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 11:09
Просмотров: 313
Комментариев: 0
В Донецке во время обстрела ранены женщина и ребенок
Ночью под обстрелом оказался Куйбышевский район Донецка. Есть пострадавшие среди местного населения.
Loading...
Читайте также:
ДНР: в Горловке в результате обстрела ранена пенсионерка
На линии огня оказался поселок Зайцево
Марьинка под обстрелом: ранена мирная жительница
Женщина получила ранения, работая в огороде
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»