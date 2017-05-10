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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 11:09
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В Донецке во время обстрела ранены женщина и ребенок

Ночью под обстрелом оказался Куйбышевский район Донецка. Есть пострадавшие среди местного населения.

«По улице Спартака, 79 ранения получили два человека – женщина 1990 года рождения и девочка 2009 года рождения», - пишет издание ДНР ДАН.

Сообщается, что женщина от госпитализации отказалась, 8-летний ребенок доставлен в детскую областную больницу. Кроме того, обстрелом в Донецке повреждены два дома.




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Редакция «Мариупольских новостей»