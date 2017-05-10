Обязанности главы Нацбанка с 10 мая исполняет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Соответствующее кадровое назначение сделала глава НБУ.
Отмечается, что Смолий будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового главу. Валерия Гонтарева, которая подала заявление об отставке еще месяц назад, в настоящее время идет в отпуск.
Президент Петр Порошенко официально еще не определился с будущей кандидатурой главы НБУ. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что провести консультации относительно кандидатуры нового главы НБУ помешало отсутствие сессионных недель в парламенте.
Согласно закону, главу Нацбанка назначает Верховная Рада по представлению президента.
И.о. председателя НБУ Яков Смолий – программист по образованию, в банковской сфере работает с 1991 года. Первым заместителем председателя НБУ стал еще до прихода Гонтаревой, в апреле 2014-го.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Руководить Нацбанком будет первый заместитель Гонтаревой
Руководить Нацбанком будет первый заместитель Гонтаревой
Обязанности главы Нацбанка с 10 мая исполняет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий. Соответствующее кадровое назначение сделала глава НБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Выборы во Франции: новым президентом стал 39-летний Эммануэль Макрон
Его соперница Марин Ле Пен признала свое поражение
Рынок Украины почти на треть состоит из «серых» товаров
Продукция не отвечает ни украинскому, ни европейскому законодательству
Редакция «Мариупольских новостей»