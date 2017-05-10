Полетели головы: после столкновений 9 мая Аваков уволил руководство полиции Днепра и области

После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре во время 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.



Также он назначил служебное расследование для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена ??комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.



Кроме того, создана и направлена в Днепр специальная следственная группа для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках открытых уголовных производств.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, были травмированы 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек. Среди травмированных участники АТО и сотрудники полиции.