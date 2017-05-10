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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 12:03
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[Фото]

С неподконтрольной территории поступают звонки о минировании объектов на Донетчине

Вчера вечером в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в Мирнограде заминирован городской парк, который расположен за домом культуры. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Вся территория парка и дома культуры, а также подъездные дороги были окружены сотрудниками полиции, все люди были эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе полиции, территория была тщательно обследована специалистами-взрывотехниками и кинологом со служебной собакой. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было, сообщение оказалось ложным.

Сотрудники криминальной полиции при проведении оперативных мероприятий установили, что звонивший находится в городе Макеевка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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