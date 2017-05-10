Миллионные убытки: СБУ на Донетчине выявила нарушения в тендере по компьютерам для учеников

Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области недопустили государственные убытки на два с половиной миллиона гривен во время тендера в Лиманском районе.



Как сообщили в пресс-службе СБУ, во время проверки документации коммерческих структур, поданных для участия в конкурсе, сотрудники спецслужбы выявили ее несоответствие условиям тендера у всех участников. Предприниматели, в частности, планировали поставить в учебные заведения компьютеры с устаревшим программным обеспечением и подержанную технику.



Правоохранители проинформировали отдел образования Лиманской объединенной территориальной общины о выявленных нарушениях. По материалам СБУ тендерный комитет громады отменил проведение тендера.