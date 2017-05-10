Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области недопустили государственные убытки на два с половиной миллиона гривен во время тендера в Лиманском районе.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, во время проверки документации коммерческих структур, поданных для участия в конкурсе, сотрудники спецслужбы выявили ее несоответствие условиям тендера у всех участников. Предприниматели, в частности, планировали поставить в учебные заведения компьютеры с устаревшим программным обеспечением и подержанную технику.
Правоохранители проинформировали отдел образования Лиманской объединенной территориальной общины о выявленных нарушениях. По материалам СБУ тендерный комитет громады отменил проведение тендера.
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Миллионные убытки: СБУ на Донетчине выявила нарушения в тендере по компьютерам для учеников
Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области недопустили государственные убытки на два с половиной миллиона гривен во время тендера в Лиманском районе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»