На Донетчине задержан контрактник ВСУ, который воевал на стороне ДНР в Иловайске и Дебальцево

СБУ задержала военнослужащего-контрактника ВСУ, который с июля 2014 года воевал на стороне ДНР, а в 2016 г. подписал контракт в Вооруженными силами Украины.



Отмечается, что мужчина имел боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане. В ДНР как артиллерист участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. Воевал под Дебальцево, сообщили в СБУ.



Весной 2015 г. уехал в Россию, где проживает его сестра. Из-за финансовых трудностей весной 2016 г. решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.



"Он был направлен в одно из подразделений, участвующее в проведении антитеррористической операции, и задержан сотрудниками спецслужбы", - рассказали в СБУ.



Открыто уголовное производство. Задержанному сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.