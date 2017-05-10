Мэр Мариуполя поблагодарил горожан и все службы за спокойные праздники в городе

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко выразил благодарность сотрудникам полиции, работникам экстренных и коммунальных служб, а также горожанам за то, что во время майских праздников обстановка в городе оставалась спокойной.



"От всего сердца благодарен каждому жителю нашего города за то, что были мудрыми во время майских праздников. Не позволяли втягивать себя в провокации и сами не создавали неприятных ситуаций. Благодарен правоохранителям и военным за полный контроль и порядок в Мариуполе. Спасибо спасателям, стоявшим на страже безопасности горожан и всем коммунальным службам, которые сработали слаженно, как единый механизм", - говорится в обращении мэра, опубликованного пресс-службой горсовета.



Городской голова также положительно отметил решение политических партий, которые в эти дни не проводили никаких митингов, чем тоже уберегли город от лишних волнений.



"Все вместе мы показали, что Мариуполь - мирный город, который чтит ветеранов и память о страшных событиях, которые происходили 72 года назад, так и в 2014 году. Благодарен вам", - подчеркнул Вадим Бойченко