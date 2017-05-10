Подрыв сотрудника СБУ в Мариуполе устроила диверсантка, - СМИ

Полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе взорвала женщина-диверсант. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники.



Напомним, заместитель начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковник Александр Хараберюш погиб 31 марта при взрыве его машины радиоуправляемой миной.



"По данным источников "Цензор.Нет", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды, что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", - написал Бутусов.



Он отметил, "очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета".



По мнению Бутусова, установить мину было несложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны у машин во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников.