В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда

В связи с реорганизацией пенсионного фонда восемь управлений в Донецкой области прошли процедуру ликвидации, а затем объединились между собой в четыре пенсионные учреждения.



Как рассказала начальник главного управления ПФУ Донецкой области Наталья Рад, этот процесс предусмотрен постановлением Кабмина и осуществляется в пределах всей страны, пишет ДоТеБе.



Так, по ее словам, в Донецкой области слились управления в Доброполье и Александровском районе. Также реорганизованы все управления Мариуполя: они попарно объединились, образовав Центральное и Левобережное пенсионные учреждения. Четвертое объединенное управление появилось путем объединения Селидовского и Новогродовского.



В ПФУ отмечают, что в результате такой реорганизации сами пенсионеры изменений не почувствовали. А вот часть персонала - около 50 работников - пришлось сократить.



"Что касается вопроса сокращения, то получается так. Вместо двух руководителей в отделениях мы оставили одного. Вместо двух подразделений бухгалтерской службы там, где, например, было три и пять работников вместе, их возглавляет один главный бухгалтер вместо двух. Поэтому в данном случае это оптимизация и сокращение только управленческого аппарата", - рассказала Наталья Рад.