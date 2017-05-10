В связи с реорганизацией пенсионного фонда восемь управлений в Донецкой области прошли процедуру ликвидации, а затем объединились между собой в четыре пенсионные учреждения.
Как рассказала начальник главного управления ПФУ Донецкой области Наталья Рад, этот процесс предусмотрен постановлением Кабмина и осуществляется в пределах всей страны, пишет ДоТеБе.
Так, по ее словам, в Донецкой области слились управления в Доброполье и Александровском районе. Также реорганизованы все управления Мариуполя: они попарно объединились, образовав Центральное и Левобережное пенсионные учреждения. Четвертое объединенное управление появилось путем объединения Селидовского и Новогродовского.
В ПФУ отмечают, что в результате такой реорганизации сами пенсионеры изменений не почувствовали. А вот часть персонала - около 50 работников - пришлось сократить.
"Что касается вопроса сокращения, то получается так. Вместо двух руководителей в отделениях мы оставили одного. Вместо двух подразделений бухгалтерской службы там, где, например, было три и пять работников вместе, их возглавляет один главный бухгалтер вместо двух. Поэтому в данном случае это оптимизация и сокращение только управленческого аппарата", - рассказала Наталья Рад.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда
В Донецкой области ликвидировали восемь управлений пенсионного фонда
В связи с реорганизацией пенсионного фонда восемь управлений в Донецкой области прошли процедуру ликвидации, а затем объединились между собой в четыре пенсионные учреждения.
Читайте также:
На Донетчине задержан контрактник ВСУ, который воевал на стороне ДНР в Иловайске и Дебальцево
Открыто уголовное производство
Миллионные убытки: СБУ на Донетчине выявила нарушения в тендере по компьютерам для учеников
В школы хотели поставить подержанные компьютеры
Редакция «Мариупольских новостей»