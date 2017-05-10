Вопрос об увеличении квот на продукцию агропромышленного комплекса из Украины вынесен на повестку дня заседания Совета ЕС 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Согласно сообщению, это законодательное предложение было внесено в сентябре 2016 года для содействия доступу Украины на рынок ЕС в части поставки некоторых видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.
В частности, расширение квот касается таких видов продукции, как мед (3 тыс. тонн), виноградный сок (500 тонн), кукуруза, кукурузная мука и гранулы (650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (7, 8 тыс. тонн ), овес (4 тыс. тонн), ячмень, ячменная мука и гранулы (350 тыс. тонн).
Решение об увеличении квот на украинскую агропродукцию позволит дополнительно получить около 200 млн долларов, уверены в Минагропроде.
Сообщается, что в начале мая Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины. В то же время, Комитет Европарламента не поддержал расширение торговых преференций для отдельных категорий аграрной продукции - обработанных томатов и пшеницы.
Напомним, в марте Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок и кукуруза. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году
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Совет ЕС рассмотрит вопрос увеличения квот на украинскую продукцию
Вопрос об увеличении квот на продукцию агропромышленного комплекса из Украины вынесен на повестку дня заседания Совета ЕС 11 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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