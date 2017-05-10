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Рубрика: Происшествия
10-05-2017, 15:42
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[Фото]

Во дворе многоэтажки в Мариуполе порезали мужчину

9 мая, около 22:00, патрульные получили сообщение о нанесении телесных повреждений. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек на проспекте Победы. Прибывшие на место инспекторы увидели мужчину в крови, который лежал на лавочке, и заявителя, который оказывал ему домедицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, установлено, что во время ссоры, возникшей на почве личной неприязни, мужчина нанес потерпевшему 2 удара предметом, похожим на кухонный нож.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Одежда и лицо мужчины были в крови и свидетели указывали на него. Ранее судимого 32-летнего мариупольца патрульные передали следственно-оперативной группе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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