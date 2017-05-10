В школах Донетчины проходит мониторинг начального образования

С 3 мая начата апробация заданий для проверки читательской и математической компетентностей учеников начальной школы, в частности четвероклассников. Апробация состоится в 44-х школах 9-ти регионов Украины. Первый этап будет длиться до 19 мая, второй запланирован на октябрь 2017 года.



Донецкая область попала в девятку избранных регионов.



Какие же задания получат ученики?



Выполнение заданий по чтению предусматривает ознакомление учеников с небольшим по объему текстом. В тестовых тетрадях будут представлены разные по формату и содержанию тексты, в частности отрывки прозаических произведений, информационные или познавательные тексты. Среди заданий к текстам будут такие: поиск информации, ее анализ и интерпретация, предоставление ответа на вопрос к тексту, осуществление очевидных выводов по содержанию текста. Участники получат буклет с текстом и отдельную тетрадь с заданиями к нему, где они будут фиксировать свои ответы.



Задания по математике направлены на проверку знаний и умений учеников при решении задач по таким разделам, как "Числа и выражения", "Геометрические фигуры", "Величины и их измерения", "Представления данных". Каждый участник мониторингового исследования будет работать с рабочей тетрадью, в которой сразу будет фиксировать ответы на задание.



По итогам апробации будут составлены тестовые тетради, куда войдут только те задачи, которые пройдут проверку экспертов и будут иметь высокие психометрические показатели. Тесты планируют использовать для мониторинга начального образования, который впервые пройдет весной 2018 года. В дальнейшем исследования также будут проводить в 2020, 2022 и 2024 годах - это поможет оценить качество образования, которое дает школа, а также ход образовательной реформы и, при необходимости, скорректировать их.



Результаты апробации не будут использоваться для оценивания уровня учебных достижений участников или школы.