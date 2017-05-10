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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 15:59
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В школах Донетчины проходит мониторинг начального образования

С 3 мая начата апробация заданий для проверки читательской и математической компетентностей учеников начальной школы, в частности четвероклассников. Апробация состоится в 44-х школах 9-ти регионов Украины. Первый этап будет длиться до 19 мая, второй запланирован на октябрь 2017 года.

Донецкая область попала в девятку избранных регионов.

Какие же задания получат ученики?

Выполнение заданий по чтению предусматривает ознакомление учеников с небольшим по объему текстом. В тестовых тетрадях будут представлены разные по формату и содержанию тексты, в частности отрывки прозаических произведений, информационные или познавательные тексты. Среди заданий к текстам будут такие: поиск информации, ее анализ и интерпретация, предоставление ответа на вопрос к тексту, осуществление очевидных выводов по содержанию текста. Участники получат буклет с текстом и отдельную тетрадь с заданиями к нему, где они будут фиксировать свои ответы.

Задания по математике направлены на проверку знаний и умений учеников при решении задач по таким разделам, как "Числа и выражения", "Геометрические фигуры", "Величины и их измерения", "Представления данных". Каждый участник мониторингового исследования будет работать с рабочей тетрадью, в которой сразу будет фиксировать ответы на задание.

По итогам апробации будут составлены тестовые тетради, куда войдут только те задачи, которые пройдут проверку экспертов и будут иметь высокие психометрические показатели. Тесты планируют использовать для мониторинга начального образования, который впервые пройдет весной 2018 года. В дальнейшем исследования также будут проводить в 2020, 2022 и 2024 годах - это поможет оценить качество образования, которое дает школа, а также ход образовательной реформы и, при необходимости, скорректировать их.

Результаты апробации не будут использоваться для оценивания уровня учебных достижений участников или школы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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