В Мариуполе приступил к обязанностям новый глава Центральной райадминистрации

Как сообщали "Мариупольские новости" ранее, еще 29 марта городской голова Вадим Бойченко провел кадровую рокировку. В частности, на пост главы Центрального района был поставлен экс-руководитель Приморского района Владимир Петров. А бывшему председателю Центральной райадминистрации Дмитрию Мирошниченко предложили возглавить новое структурное подразделение горсовета - департамент энергетических предприятий.



По информации пресс-службы горсовета, Владимир Петров уже официально назначен председателем Центрального района. К своим обязанностям он приступил 5 мая.



Справка. Владимир Петров родился 19 апреля 1976 г. в Мариуполе. Гражданин Украины.



С 1993 по 1998 год учился в Приазовском государственном техническом университете, получил высшее образование по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», квалификация - инженер-механик.



С ноября 1998 по август 1999 года работал инженером в Мариупольском комплексном отделении ОАО «УкрНИИ Проектстальконструкция».



С октября 1999 года по май 2000 года работал начальником участка Мариупольского дорожно-эксплуатационного управления.



С мая 2000г. по август 2012г. работал в Жовтневой районной администрации Мариупольского городского совета.



В 2005 году получил второе высшее образование в Донецком национальном техническом университете по специальности - государственная служба, квалификация - магистр государственного управления.



С августа 2012г. по май 2017г. работал в должности председателя Приморской районной администрации Мариупольского городского совета.



С 5 мая 2017 года назначен на должность председателя Центральной районной администрации Мариупольского городского совета.