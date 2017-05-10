Как сообщали "Мариупольские новости" ранее, еще 29 марта городской голова Вадим Бойченко провел кадровую рокировку. В частности, на пост главы Центрального района был поставлен экс-руководитель Приморского района Владимир Петров. А бывшему председателю Центральной райадминистрации Дмитрию Мирошниченко предложили возглавить новое структурное подразделение горсовета - департамент энергетических предприятий.
По информации пресс-службы горсовета, Владимир Петров уже официально назначен председателем Центрального района. К своим обязанностям он приступил 5 мая.
Справка. Владимир Петров родился 19 апреля 1976 г. в Мариуполе. Гражданин Украины.
С 1993 по 1998 год учился в Приазовском государственном техническом университете, получил высшее образование по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», квалификация - инженер-механик.
С ноября 1998 по август 1999 года работал инженером в Мариупольском комплексном отделении ОАО «УкрНИИ Проектстальконструкция».
С октября 1999 года по май 2000 года работал начальником участка Мариупольского дорожно-эксплуатационного управления.
С мая 2000г. по август 2012г. работал в Жовтневой районной администрации Мариупольского городского совета.
В 2005 году получил второе высшее образование в Донецком национальном техническом университете по специальности - государственная служба, квалификация - магистр государственного управления.
С августа 2012г. по май 2017г. работал в должности председателя Приморской районной администрации Мариупольского городского совета.
С 5 мая 2017 года назначен на должность председателя Центральной районной администрации Мариупольского городского совета.
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В Мариуполе приступил к обязанностям новый глава Центральной райадминистрации
Как сообщали "Мариупольские новости" ранее, еще 29 марта городской голова Вадим Бойченко провел кадровую рокировку. В частности, на пост главы Центрального района был поставлен экс-руководитель Приморского района Владимир Петров. А бывшему председателю Центральной райадминистрации Дмитрию Мирошниченко предложили возглавить новое структурное подразделение горсовета - департамент энергетических предприятий.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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