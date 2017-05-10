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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 17:28
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Украинские бойцы над своими позициями в зоне АТО сбили беспилотник «Фантом»

Украинские военные сбили беспилотник "Фантом-4", с помощью которого противники вели корректировку огня на Ясиноватском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, 8 мая бойцы ВСУ обнаружили два беспилотника над своими позициями и открыли огонь из стрелкового оружия - АК-74 и снайперской винтовки. Сбить удалось только один беспилотник. Второй переместился на неподконтрольную территорию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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