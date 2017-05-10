Опорные пункты морских пехотинцев вблизи Мариуполя попали под мощный артиллерийский обстрел.
По словам бойцов, огонь велся из танков и 152-мм САУ. В течение двух часов на одну позицию упала почти сотня снарядов и шесть десятков - на соседнюю, говорится в сюжете ТСН.
В результате обстрела есть раненые. Осколки задели морпехов на наблюдательном посту в первые минуты. Пока им оказывали помощь, еще двое бойцов получили тяжелые ранения. Пострадавших эвакуировали.
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- Возле укреплений морпехов под Мариуполем разорвалась сотня снарядов, есть раненые
Рубрика: Новости Мариуполя
10-05-2017, 17:44
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Возле укреплений морпехов под Мариуполем разорвалась сотня снарядов, есть раненые
Опорные пункты морских пехотинцев вблизи Мариуполя попали под мощный артиллерийский обстрел.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»