Мариуполец пожаловался полицейским на мать и сказал, что заминировал квартиру и подъезд

Вчера около 18:00 правоохранителей на улице остановил мужчина. Он пожаловался на то, что собственная мать ему надоела постоянными конфликтами, а потому он заминировал квартиру, где живет семья, и подъезд. Мариупольца доставили в отделение, сообщили в пресс-службе полиции.



Тем временем над поисками взрывчатки работали кинологи, взрывотехники и представители ГСЧС. Спустя несколько часов тщательной проверки было констатировано - сообщение не подтвердилось.



В настоящее время начато досудебное расследование по ч.1 ст.259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» УК Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.



Следует подчеркнуть, что в день 9 мая, когда силы и средства полиции могли в любой момент понадобиться для урегулирования конфликтов или удержания правопорядка, они были задействованы даром на ложное сообщение.



Полицейские предупреждают, что неудачные шутки о несуществующем преступлении или лже-минировании предусматривают уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.