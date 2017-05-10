Верификация лиц по спискам ДНР завершена, - офис Омбудсмена

Верификация списков лиц, которых обозначили представители ДНР, завершена. Об этом сообщил представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.



По его словам, верификацию списков по ЛНР ожидают завершить на следующей неделе, так как они меньше, чем списки ДНР. После всех процедур можно будет принимать дальнейшие решения, передает УП.



Чаплыга еще раз отметил, в отношении кого проводится верификация.



"Речь идет о лицах, находящихся в местах лишения свободы согласно приговору суда, или в отношении которых ведется следствие, и им избрана мера пресечения, или о лицах, которые не отбывают наказания и ни в чем не обвиняются, но присутствуют в списках обмена", - отметил Чаплыга.



По его словам, речь идет о том, чтобы убедиться, что это их воля - не быть перемещенными на неподконтрольную территорию. Это происходит путем личного общения.