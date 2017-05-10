Внимание! Мотоциклист! На Донетчине стартует профилактическая операция

На Донетчине начался комплекс профилактических мероприятий, призванный предупредить ДТП с участием водителей мототранспорта, уберечь жизнь мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма. Отработка продлится по 31 мая текущего года.



Как отметили в пресс-службе полиции, в последнее время на дорогах области увеличилось количество ДТП с участием мототранспорта.



Во время профилактической операции сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД водителями мототранспортных средств, особое внимание будет уделяться водителям, которые управляют мототранспортом в состоянии опьянения и без удостоверения водителя соответствующей категории.



Правоохранители напомнили, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле – с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории. В частности, удостоверения водителя категории А-1 могут получить лица, которые достигли 16-летнего возраста, а категории В-1 – по достижении 18 лет.