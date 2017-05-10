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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 19:13
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В Приазовье ожидается похолодание: ближайшей ночью возможны заморозки

По прогнозам Укргидрометцентра, в Донецкой и Луганской областях в ночь с 10 на 11 мая ожидается резкое снижение температуры воздуха до 4 градусов тепла, которые будут ощущаться как +1 градус. Возможны заморозки на поверхности грунта и в воздухе.

Уже днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Будет облачно и без осадков, скорость ветра 4 м/с.

В пятницу, 12 мая, потеплеет днем до 19 градусов выше нуля, будет пасмурно и возможен дождь. Также дожди ожидаются в субботу и воскресенье. Ночная температура воздуха в выходные составит около +10, дневная — около 17-19 градусов тепла.

Синоптики также предупредили о заморозках до -5 в других областях страны.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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