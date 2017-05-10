По прогнозам Укргидрометцентра, в Донецкой и Луганской областях в ночь с 10 на 11 мая ожидается резкое снижение температуры воздуха до 4 градусов тепла, которые будут ощущаться как +1 градус. Возможны заморозки на поверхности грунта и в воздухе.
Уже днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Будет облачно и без осадков, скорость ветра 4 м/с.
В пятницу, 12 мая, потеплеет днем до 19 градусов выше нуля, будет пасмурно и возможен дождь. Также дожди ожидаются в субботу и воскресенье. Ночная температура воздуха в выходные составит около +10, дневная — около 17-19 градусов тепла.
Синоптики также предупредили о заморозках до -5 в других областях страны.
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Рубрика: Новости Донбасса
10-05-2017, 19:13
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В Приазовье ожидается похолодание: ближайшей ночью возможны заморозки
По прогнозам Укргидрометцентра, в Донецкой и Луганской областях в ночь с 10 на 11 мая ожидается резкое снижение температуры воздуха до 4 градусов тепла, которые будут ощущаться как +1 градус. Возможны заморозки на поверхности грунта и в воздухе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»