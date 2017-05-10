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Рубрика: Новости Мариуполя
10-05-2017, 19:40
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Пешеходную зону в Мариуполе облюбовали автомобилисты

В Мариуполе на Аллее детей войны пенсионеры не могут остановить лихих автомобилистов. Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщила председатель общественной организации «Защита детей войны» Светлана Горяева.

Она отметила, что пожилые активисты общества перекрыли двумя бетонными вазонами  проезд автомобилей, но это не сдержало водителей.

"Неизвестные раздвинули преграду и вновь начали использовать Аллею детей войны, как подъездную дорогу для посещения близлежащего ресторана", - подчеркнула председатель общественной организации.

 


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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